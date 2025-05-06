В Ставрополе завершено расследование гибели 9-летней девочки от нападения собак

Ставропольский межрайонный следственный отдел СК России завершил расследование гибели 9-летней девочки от нападения собак. Уголовное дело в отношении 67-летней хозяйки животных направлено в суд, сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«Владелица агрессивных псов содержала их без намордников и привязи в своем домовладении, не огородив территорию с тыльной стороны. Это создало условия для свободного перемещения животных за пределами разрешенных для выгула мест»,— следует из сообщения.

Соседи неоднократно требовали от женщины исключить самовольный выгул собак и передать их в специализированные приюты, однако она игнорировала эти просьбы.

23 февраля 2025 года собаки напали на гулявшую рядом 9-летнюю девочку, нанеся ей множественные травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался на месте происшествия.

Обвиняемая содержится под стражей. Ее вина подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и записями с камер наблюдения. Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Николай Аксенов