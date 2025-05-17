Эрдоган: в Черном море нашли месторождение с 75 млрд куб. м газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море нового газового месторождения. Его запасы содержат 75 млрд куб. м сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этого объема хватит для снабжения наших квартир (во всей Турции.— “Ъ”) в течение трех с половиной лет. Стоимость запасов оценивается в $30 млрд»,— рассказал господин Эрдоган на выступлении в Стамбуле. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, сейчас месторождения в Черном море обеспечивают газом 4 млн квартир за счет 9,5 млрд куб. м газа. К 2027 году этот показатель планируется увеличить в четыре раза, заключил господин Эрдоган.