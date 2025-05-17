Россия и Афганистан обсуждают вопрос торговли в нацвалютах

Афганистан рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. По его словам, Кабул и Москва обсуждают ведение торговли в национальных валютах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ali Khara / Reuters Фото: Ali Khara / Reuters

«Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны»,— рассказал «РИА Новости» министр. Кто участвует в дискуссии с обеих сторон, он не уточнил.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что по итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил $323 млн. Афганистан поставляет в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова. Кабул также продает Москве хромовые руды и драгоценные камни, что составляет шестую часть импорта.

Подробнее об взаимоотношениях стран — в материале «Ъ».