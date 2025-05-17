Трамп назвал Зеленского «лучшим в мире торгашом»

Президент США Дональд Трамп отметил, что, приезжая в Штаты, президент Украины Владимир Зеленский каждый раз получает до $500 млн. Господин Трамп посчитал, что украинский коллега превзошел его в роли «торгаша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон и каждый раз уходит со $100 млн, (еще.— “Ъ”) $100 млн, (еще.— “Ъ”) $500 млн. Но в последний раз он смог получить только $60 млн. Конгресс очень недоволен. Они говорят: “Куда идут эти деньги?” Мы просто отправляем чеки, наличные. Где они?» — рассказал американский президент в интервью Fox News.

Дональд Трамп вновь напомнил, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, Европа — $100 млрд. При этом, подчеркнул американский лидер, господин Зеленский долго не признавал долгом направленную Вашингтоном сумму.

Ранее господин Трамп заявлял, что Украина забрала деньги у предыдущей администрации США, «как конфету у ребенка». Нынешнее руководство Белого дома, по его словам, ведет более жесткую политику в отношении Киева. Более выгодные условия для сотрудничества с Украиной обеспечил организованный сторонами инвестиционный фонд. По оценке Дональда Трампа, он должен принести США гораздо больше, чем $350 млрд.