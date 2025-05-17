По делу о хищении 95 млн руб. для здания Мариинского театра арестован подрядчик

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал подрядчика Арсена Мовсесяна. Его обвинили в хищении более 95 млн руб. при строительстве художественной академии для Мариинского театра (ч. 4 ст. 159 УК). Такую же меру пресечения избрали для гражданской жены Мовсесяна, гендиректора ООО «Монтекс-СПб» Виктории Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Мариинского театра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Здание Мариинского театра

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Мовсесян имеет гражданство Республики Армении, а также имеет действующий заграничный паспорт и ранее он неоднократно покидал пределы страны, выезжал на территорию иностранных государств, материально обеспечен, в связи с чем, оставаясь на свободе, он скроется от следствия и суда на территории иностранного государства»,— говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Сторона защиты просила смягчить наказание. Защитники утверждали, что Мовсесян имеет регистрацию в Санкт-Петербурге и легальный источник дохода, ранее он не был судим. Кроме того, следователи якобы не представили доказательств причастности Мовсесяна к преступлению.

По версии следствия, в 2023 году Арсен Мовсесян и Виктория Кравченко вместе с группой неустановленных лиц через подконтрольную ООО «Компания “НК-Сити”» заключили контракт с Мариинским театром на строительство академии. Фигуранты составили подложный договор о поставке материалов и направили его в Управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу. Полученные из бюджета 95,9 млн руб. они похитили, причинив театру ущерб в особо крупном размере.