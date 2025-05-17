Глава СКР поручил проверить смерть 4-летнего ребенка в отеле Египта

В отеле в Египте погиб 4-летний мальчик из Ярославля, упав с высоты 6 метров у бассейна. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту смерти ребенка в египетском отеле, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Со слов родителей, ЧП случилось из-за допущенных отелем грубых нарушений правил безопасности: они рассказали, что предупреждающие знаки установили только после трагедии. Организовать доследственную проверку и представить доклад поручено руководителю СКР по Ярославской области Александру Бессмельцеву.

По данным РЕН ТВ, речь идет об отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде. Пока мать семейства оформляла документы на ресепшене, отец с детьми вышел на улицу. Рядом со входом в отель расположен фонтан, а за ним — техническое пространство глубиной 6 м. Младший ребенок забрался на край фонтана, который не был огорожен барьерами. Во время спуска мальчик по ошибке шагнул не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Он умер в больнице.