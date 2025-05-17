Путин и Токаев обсудили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент России Владимир Путин созвонился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседе господин Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения. Также лидеры двух стран обменялись мнениями по итогам прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Токаев отметил торжественность мероприятий, прошедших на 80-летие Победы в Москве. Он подчеркнул, что празднование Дня Победы вызвало широкий отклик во многих странах мира. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обратили внимание на достигнутый уровень отношений России и Казахстана.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров представители двух стран договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».