В Мурманской области создадут кластер по глубокой переработке редкоземов

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что Ловозерское месторождение в Мурманской области содержит церий, лантан и неодим. Не менее перспективным является и Африкандское месторождение в регионе. В связи с этим в Мурманской области планируется создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Арктическая зона России играет ключевую роль в добыче РМ и РЗМ. На Арктику приходится 97% разведанных запасов и 100% добычи РЗМ, 95–100% добычи ниобия, тантала, циркония, галлия и рубидия, а также две трети добываемого в России цезия. Помимо этого, на арктических месторождениях разведаны, но пока не добываются значительные запасы рения, индия, лития и скандия»,— сообщил господин Чекунков в интервью ТАСС.

Он уточнил, что на Африкандском месторождении содержится 50 млн т диоксида титана, более 850 тыс. т редкоземов, включая неодим, празеодим и скандий, а также 300 тыс. т ниобия и тантала. Ранее в пресс-службе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева заявили о планах по созданию химико-металлургического комплекса на Африкандском месторождении. В проект могут вложить около 17 млрд руб. Рабочими местами обеспечат 660 человек.

По оценке Роснедр, доля редких и редкоземельных металлов в Арктике составляет 75% всех запасов России. В регионе залегают 78 видов РЗМ, 33 из которых считаются стратегическими.