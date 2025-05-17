«Торонто» сравнял счет в серии play-off НХЛ против «Флориды»

«Торонто Мейпл Лифс» на выезде «всухую» — 2:0 — обыграл «Флорида Пантерс» в шестом матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Голами отметились Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл отразил 22 броска по своим воротам и впервые в карьере сыграл «на ноль» в play-off НХЛ.

Решающий матч серии пройдет в ночь на 19 мая на домашней площадке «Торонто». Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Каролина Харрикейнс».

Таисия Орлова