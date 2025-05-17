Житель Мурманской области сел за руль без прав и погиб в ДТП под Зеленогорском

Вечером 16 мая в поселке Ленинское 18-летний житель Мурманской области сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, сообщает 78.ru. В ходе поездки он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате машина перевернулась. Молодой человек скончался на месте происшествия, его 18-летний пассажир попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства страшной аварии сейчас выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Тихвине Lada Vesta сбила 9-летнего самокатчика, пересекавшего дорогу на красный сигнал светофора. Школьника госпитализировали, его состояние врачи оценили как среднетяжелое.

Андрей Маркелов