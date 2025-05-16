В Тихвине Lada Vesta сбила 9-летнего самокатчика, пересекавшего дорогу на красный

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии в Тихвине, в которой пострадал 9-летний ребенок. Мальчик ехал на самокате и, не спешившись, решил пересечь дорогу на красный, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась 16 мая в 13:55 у дома № 1 по улице Карла Маркса в Тихвине. Ребенок на самокате выехал на проезжую часть в тот момент, когда по дороге ехал автомобиль Lada Vesta под управлением 30-летнего водителя.

В результате случившегося мальчик был госпитализирован, его состояние врачи оценили как среднетяжелое. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте.

Дарья Астанина