В России до конца года разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль

Росстандарт в нынешнем году намерен разработать ряд стандартов в сфере услуг туризма и размещения, в том числе по требованиям халяль. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Антон Шалаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира»,— сказал господин Шалаев на полях KazanForum.

Решение о необходимости подготовки такого ГОСТа приняли еще в 2017 году. Какие условия могут включить в него, пока неизвестно. Россия одна из немногих стран, где действуют национальные стандарты в сфере халяль, уточнил глава Росстандарта.

В мае 2024 года в России начали сертифицировать отели и рестораны по стандарту Muslim friendly. Как выяснил «Ъ», Минэкономики также хочет расширить круг организаций, у которых появится возможность маркировать на экспорт российскую продукцию как халяльную. Внутри страны этим пока занимается только структура, подведомственная Роскачеству. Такая маркировка необходима крупным пищевым компаниям для отправки своей продукции в страны с преимущественно мусульманским населением.