Следом за фонтанами: туалеты в «Ночь музеев» будут работать до утра 18 мая

Общественные туалеты в Петербурге будут работать в «Ночь музеев» до утра 18 мая, сообщает пресс-служба «Водоканала Петербурга». В многолюдных местах добавят еще 30 передвижных кабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На Соборной площади Петропавловской крепости поставят 15 биокабин, еще десять разместят у Центрального военно-морского музея, две – у подлодки «Народоволец» на Шкиперском протоке и еще две у Пожарно-технической выставки на Большом проспекте В.О.,73.

График работы стационарных туалетов можно посмотреть на сайте предприятия. Речь идет об уборных в Александровском парке, Дворцовой и Театральной площадях, Сенатской площади, Румянцевском саду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фонтаны в центре города будут работать круглосуточно в «Ночь музеев». Также известно, что в этот день в Эрмитаж и Главный штаб можно будет попасть бесплатно.

Андрей Маркелов