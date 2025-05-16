Фонтаны в центре Петербурга будут работать круглосуточно в «Ночь музеев»

Фонтаны в центральной части Петербурга будут работать круглосуточно в ночь на 18 мая в связи с проведением «Ночи музеев», сообщает пресс-служба «Водоканала» 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Речь идет о фонтанах у Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, а также фонтане на Манежной площади и «Шаре» на Невском проспекте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 17 мая в рамках мероприятия Эрмитаж можно будет посетить абсолютно бесплатно в период с 18:00 до 23:00. Ежегодно на «Ночь музеев» приходят более 50 тыс. человек. В минувшем году самым популярным местом оказалась Филармония.

Андрей Маркелов