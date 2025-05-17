Экс-президент Южной Кореи вышел из правящей партии перед выборами

Отправленный в отставку президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел из правящей консервативной партии «Гражданская сила». Решение принято им перед президентскими выборами, которые пройдут 3 июня. Экс-президент призвал поддержать кандидата от этой партии Ким Мун Су.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / Pool / Reuters Фото: Ahn Young-joon / Pool / Reuters

«Сегодня я покидаю "Гражданскую силу". Эти выборы — последний шанс предотвратить тоталитарную диктатуру и защитить либеральную демократию и верховенство закона... Пожалуйста, поддержите Ким Мун Су. Каждый голос — это путь к защите свободы, суверенитета и процветания этой страны»,— написал Юн Сок Ёль на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Конституционный суд Южной Кореи в апреле одобрил импичмент Юн Сок Ёля. Он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа. Поводом стало введение им военного положения в стране в декабре 2024 года. В рамках дела у него провели обыски. В начале мая свою кандидатуру на выборы выдвинул бывший премьер-министр, и. о. президента Хан Док Су.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Суд вошел в военное положение».