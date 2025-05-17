Суд подтвердил пожизненный приговор двум военным за убийство семьи в Волновахе

Апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военнослужащим, осужденным за убийство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Речь идет об Антоне Сопове и Станиславе Рау. По версии следствия, в октябре 2023 года они расстреляли девять членов семьи Капканец, в том числе двух детей.

Приговор был вынесен в ноябре 2024-го. Суд в Ростове-на-Дону признал контрактников виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом двух и более лиц, в том числе малолетних (ч. 1 ст. 139, п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Осужденные вину не признали, поэтому приговор был обжалован.

Подробности — в материале «Ъ» «Два пожизненных за девять жизней».