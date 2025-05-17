NBC: США разрабатывают план по переселению палестинцев в Ливию

Администрация президента США работает над планом постоянного переселения до 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию, пишет NBC News со ссылкой на источники. Несколько собеседников сообщили, что Вашингтон уже обсуждал план с Триполи.

Как передает телеканал, Белый дом рассматривает план достаточно серьезно, но окончательное соглашение пока не достигнуто. США информируют Израиль о ходе обсуждений.

В обмен на переселение палестинцев, по словам источников, Соединенные Штаты могут вернуть Ливии миллиарды долларов, которые Вашингтон заморозил более 10 лет назад. Госдеп и Совет нацбезопасности на запросы NBC News не ответили, после выхода материала там заявили, что сообщение не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что в рамках плана по прекращению войны между Израилем и движением «Хамас» Вашингтон предлагает переселить палестинцев из сектора Газа. Анклав же должен перейти под контроль Соединенных Штатов. Власти Палестины и Лига арабских государств выступали против принудительного переселения палестинцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Глубокое невежество"».