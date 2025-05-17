ТАСС: в деле замглавы департамента Минтранса могут появиться новые фигуранты

В деле замначальника департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко могут появиться новые фигуранты, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. 15 мая чиновника арестовали по обвинению в превышении полномочий и ограничении конкуренции.

«Следственные действия продолжаются. В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что следователи устанавливают круг лиц, которые могли быть связаны с преступлением.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Владимир Луговенко находился в сговоре с руководителями фирм-конкурентов. Соучастники обеспечили участие подконтрольных юрлиц в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования. МВД сообщало, что бизнесмены получили более 700 млрд руб. дохода.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чиновник ограничил конкуренцию».