Edtech-компании начали использовать ИИ для создания учебных курсов

Российские компании в сфере образования активно внедряют искусственный интеллект для создания учебных материалов. «Иторум Эм АР» представила систему Edwise, которая анализирует корпоративные документы и преобразует их в образовательные курсы и видеоуроки. Разработка потребовала инвестиций 150 млн руб., а цена за использование системы варьируется от 49 тыс. до 149 тыс. руб.

В «Яндекс Практикуме» сообщили, что внедрили YandexGPT в процесс обучения еще в 2023 году. Нейросеть помогает студентам с кодом и суммаризацией материала, но основная роль в разработке курсов принадлежит экспертам. В компании Skillbox внедрили AI-ассистента для сотрудников, но основное создание контента по-прежнему остается за людьми. «СберУниверситет» использует ИИ в разных сценариях: от разметки контента и новых форматов обучения.

Внедрение ИИ-решений происходит на фоне замедления роста выручки крупнейших компаний на рынке онлайн-образования. В 2024 году 100 ведущих компаний показали суммарную выручку 144,5 млрд руб., что на 19% больше по сравнению с 2023 годом, хотя в предыдущий период рост составлял 32%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Образование новой генерации».