Образование новой генерации

Участники edtech-рынка начинают использовать искусственный интеллект (ИИ) для генерации курсов для корпоративного обучения. Так, компания «Иторум Эм АР» заявила о запуске системы, которая может обрабатывать корпоративные документы и превращать их в образовательные курсы для сотрудников. По словам участников рынка, генерация учебных материалов с помощью ИИ сокращает время разработки на 35–40%. Тенденция формируется на стагнирующем рынке образовательных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские edtech-компании начинают использовать искусственный интеллект для генерации образовательного контента. Так, в компании «Иторум Эм АР» рассказали “Ъ”, что выпустили на рынок первую систему создания учебного контента на основе ИИ для корпоративного обучения — Edwise. Она работает на основе обработки корпоративных документов, включая техинструкции и регламенты, записи экрана, а затем с помощью ИИ создает из них курсы, видеоуроки и т. д. Инвестиции в создание системы составили 150 млн руб., стоимость решения — от 49 тыс. до 149 тыс. руб., сказали в компании.

Использование ИИ в той или иной степени для создания обучающих программ подтверждают в ряде других компаний и организаций.

«Мы последовательно развиваем применение ИИ в самых разных сценариях — от разметки и генерации контента до новых форматов обучения. В 2024 году мы запустили цифрового помощника на базе ИИ»,— рассказывает “Ъ” проректор по обучению «СберУниверситета» Александр Шаталов. По словам господина Шаталова, ежегодно в портфеле компании появляется более 30% новых образовательных решений, в 2024 году из 171 такого решения 152 были разработаны для сотрудников «Сбера» и дочерних структур. В Skillbox рассказали о внедрении ИИ-инструментов внутри компании — AI-ассистента для сотрудников, но образовательный контент создают люди. Директор по стратегическому развитию платформы для корпоративного обучения Lerna (входит в холдинг Skillbox) Светлана Дубойская говорит, что он помогает снизить нагрузку на преподавателей в полтора-два раза. В «Яндекс Практикуме» говорят, что «внедрили YandexGPT в процесс обучения еще в 2023 году», однако «основная роль при разработке курсов и в процессе обучения отводится людям — экспертам отрасли и методистам. А нейросеть помогает студентам с кодом или суммаризацией материала». В компании отмечают рост спроса на корпоративное обучение: в прошлом году их B2B-направление показало рост на 56% год к году.

Внедрение ИИ-решений происходит на фоне падения темпов роста выручки крупнейших игроков edtech-рынка. Так, в 2024 году топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования показали суммарную выручку в 144,5 млрд руб. при росте на 19% к 2023 году, однако за предыдущий период рост выручки компаний составлял 32% (см. “Ъ” от 3 февраля).

ИИ-технологии выступают драйвером для выхода отрасли из стагнирующего состояния за счет снижения возможных издержек, объясняет основатель исследовательского агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. По данным агентства, компании, использующие генерацию учебных планов и методических материалов с ИИ, сокращают время разработки на 35–40%, а работа методистов ускорилась в два-три раза. С этим согласен директор по персоналу Minervasoft Руслан Магеря, заявляя, что внедрение ИИ в системы корпоративного обучения потенциально сможет ускорить создание курсов и снизить на них затраты. «Компании видят в переходе от универсальных решений к "умным" системам не затраты, а инвестиции в гибкость и устойчивость бизнеса»,— говорит эксперт в области генеративного ИИ компании Axenix Владимир Кравцев. Основатель «Эквио» Алексей Вагин добавляет: «Бизнес ищет любые способы сократить расходы, и попытки использования ИИ для удешевления рутинных операций входят в их число».

Варвара Полонская