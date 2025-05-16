В магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее изъяли 7,5 тонн опасных продуктов

Россельхознадзор изъял более 7,5 т небезопасной пищевой продукции в магазинах сети «Маяк» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Товары выявили в мясном, молочном и рыбном отделах, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Специалисты проверили 46 торговых точек сети и выявили многочисленные нарушения. В продаже находились мясные, молочные и рыбные изделия с просроченным сроком годности, без маркировки изготовителя, с поврежденной упаковкой. Также обнаружена продукция без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении.

В ходе инспекций эксперты отобрали 29 проб различных товаров. Лабораторные исследования показали, что 11 образцов мясной и молочной продукции являются фальсификатом. Среди выявленных нарушений — замена животных жиров растительными и несоответствие заявленного жирно-кислотного состава.

По итогам проверок в отношении торговой сети составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в магазинах торговой сети «Светофор», расположенных на территории Краснодарского края и Адыгеи, в ходе проверок, проведенных с 21 апреля по 12 мая, сотрудники Россельхознадзора изъяли более 4 т продуктов.

Анна Гречко