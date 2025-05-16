Прокуратура обсудила соцподдержку с жильцами дома после взрыва в Белореченске

В Белореченском районе сотрудники прокуратуры провели встречу с жителями пятиэтажного дома на ул. Красной, 84, пострадавшими в результате взрыва газа. На данный момент жильцы размещены в пунктах временного проживания, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время встречи обсуждались вопросы социальной поддержки пострадавших и обеспечения необходимой медицинской помощи. Гражданам предоставили разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 5 марта в Белореченске произошел взрыв газа, который вызвал обрушение перекрытий между четвертым и пятым этажами дома. В результате пострадали три человека, эвакуировали 54 жильца, включая 12 детей. Власти города заявили о планах восстановления дома с применением специальной технологии замены повреждённых конструктивных элементов.

Анна Гречко