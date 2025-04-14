Тело петербурженки с гематомой грудной клетки нашли в деревне Яльгелево

Днем 13 апреля в деревне Яльгелево нашли тело 34-летней петербурженки, проживающей на проспекте Науки, сообщает 78.ru. Прибывшие на место медики зафиксировали у погибшей гематомы в области грудной клетки.

Рядом с трупом находился 32-летний мужчина, находящийся в розыске за самовольное оставление воинской части. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его отправили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двоих жителей Ленобласти задержали по подозрению в убийстве 23-летней давности. Злоумышленики в 2001 году задушили пенсионерку.

Андрей Маркелов