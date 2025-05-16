В свердловских школах готовятся к тестированию первоклассников-иностранцев

В Свердловской области 23 и 24 июня впервые пройдет тестирование иностранных граждан при приеме в первые классы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Проверка знаний будет проходить на 96 площадках (в действующих школах). Нововведение позволит оценить уровень подготовки каждого иностранного ребенка, необходимый для освоения образовательных программ.

«Тестирование будет проходить в тех же пунктах, где выпускники сдают ЕГЭ. Главное условие при проведении проверки знаний русского языка — это отсутствие телефонов и вспомогательных материалов»,— говорится в сообщении.

Для получения направления на тест родителям необходимо подать заявление о приеме в школу и предоставить необходимые документы. В случае соответствия документов требованиям, школа направит ребенка на тестирование.

Дети, поступающие в первый класс, будут проходить тестирование только в устной форме. В течение 80 минут комиссия оценит навыки слушания, говорения, лексику и грамматику. По результатам испытаний будет определен уровень знания русского языка. При достаточном уровне знаний ребенок будет зачислен в первый класс, в другом случае ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге детей мигрантов будут принимать в школы только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. Как сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

Полина Щуцкая