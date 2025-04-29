Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в «Сити-центр»

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина (ГМИИ) переезжает в здание бывшего Клуба строителей («Сити-центр») на проспекте Ленина, 50 в Екатеринбурге. Он откроется выставкой «Клуб строителей: от деталей к вечности», сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый комплекс "Сити-центр"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торговый комплекс "Сити-центр"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка, посвященная истории здания и его роли в городской среде, откроется в новом пространстве. В экспозицию войдут архивные материалы и работы современных художников, в том числе монументальные тканевые коллажи Елены Шаргановой, вышивки Елены Клейман, сайт-специфичные объекты Веры Кантор и Ирины Суворовой.

«Конструктивистские клубы — яркий продукт своего времени, архитектурный, эстетический и социальный ответ на запросы эпохи. Они были новым механизмом трансформации человека и общества»,— сообщила куратор проекта Лариса Пискунова.

Уральский филиал займет часть крыла «Сити-центра», исторически предназначенного для клубной деятельности, где будут реализовываться кинетические и ольфакторные лаборатории, подростковые, детские и другие программы.

Ранее сообщалось, о возможном переезде филиала ГМИИ им. Пушкина в «Сити-центр» сообщалось 15 января. Напомним, в январе в «Сити-центре» открылся офис ведущего архитектурного бюро Урала ulab (входит в группу компаний бренда R1), где будут проводить открытые лекции и воркшопы.

Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) с 2011 года работал в особняке на ул. Добролюбова, 19а. В 2020 году музей присоединили к Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина. В 2023 году администрация Екатеринбурга выставила особняк на продажу. За 190 млн руб. его выкупила тюменская компания «Профит» (входит в холдинг «Деловой дом на Архиерейской»).

Полина Щуцкая