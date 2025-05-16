Ярославский музей-заповедник хотят назвать кремлем

Ярославский музей-заповедник будут называть «Ярославским кремлем», при этом юридическое название останется прежним. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в программе «Вести. Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Люди, которые приезжают к нам в Ярославль, думают, что это кремль. И он похож на кремль – на центральной площади стоит, Богоявленской, вид у него внушительный. Его заповедником никто не называет. И он останется музеем-заповедником, а, по сути, он ярославский кремль. Поэтому на вывесках и в обиходе он будет называться Ярославский кремль»,— цитируют «Вести» господина Евраева.

Музей-заповедник находится в комплексе зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1216 году. В 1787 году монастырь был упразднен, а его здания занял Ярославский архиерейский дом, здесь разместилась резиденция главы Ярославско-ростовской епархии. В 1918 году архиерейский дом был закрыт, здания занимали различные учреждения. В 1959 году в комплексе открылся музей-заповедник. Аналог названия бывшего архиерейского дома «кремлем» есть в соседнем Ростове Великом. Там музей-заповедник, также расположенный в бывшей резиденции главы епархии, официально называется «Ростовский кремль», такое наименование сложилось исторически.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте сменился директор Ярославского музея-заповедника, с его директором Натальей Левицкой минкульт расторг контракт по решению учредителя.