В Динском районе Кубани начали благоустройство парка по нацпроекту

В Динском районе Кубани приступили к обновлению парка в центре села Красносельское по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы начались на участке площадью более 1,6 га по ул. Ленина. Подрядчик завершил демонтаж старого покрытия и приступил к установке бордюров и подготовке основания под детскую площадку. В рамках проекта в парке обустроят прогулочные дорожки, модернизируют освещение, установят игровые комплексы и малые архитектурные формы.

Дополнительное озеленение территории планируют провести осенью при благоприятных погодных условиях. В регионе продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2026 года, которое завершится 12 июня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что более 500 тыс. жителей Краснодарского края проголосовали за благоустройство парков, скверов и набережных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. В текущем году обновляют 103 общественных пространства. По инициативе президента России работа федерального проекта продлена до 2030 года.

Нурий Бзасежев