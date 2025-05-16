На Кубани более 500 тысяч жителей выбрали зеленые зоны для благоустройства

Более 500 тыс. жителей Краснодарского края проголосовали за благоустройство парков, скверов и набережных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Голосование продлится до 12 июня 2025 года. Наибольшую заинтересованность демонстрируют жители Армавира, Новороссийска, Краснодара, Сочи и Славянского района.

Программа «Формирование комфортной городской среды» действует с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. За время реализации проекта преобразились 1,4 тыс. зеленых зон — парков, скверов, дворов и набережных.

В 2025 году благоустраивают 103 общественных пространства. По инициативе президента России работа федерального проекта продлена до 2030 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что семь общественных территорий Краснодара вынесены на голосование для благоустройства в 2026 году. Жители города могут выбрать одну из представленных зон в рамках онлайн-голосования.

Нурий Бзасежев