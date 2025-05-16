В Ленобласти будут судить предполагаемых производителей контрафактных сигарет

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили предварительное расследование уголовного дела о преступном сообществе, участники которого занимались нелегальным производством и реализацией контрафактной табачной продукции без специальной маркировки с использованием поддельных акцизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Волк / МВД РФ Фото: Ирина Волк / МВД РФ

Как сообщила 16 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на скамью подсудимых отправятся 12 человек, шестерых из которых задержали в апреле прошлого года. Остальные предполагаемые участники криминального бизнеса были установлены и задержаны в ходе дальнейших оперативных и следственных действий.

Госпожа Волк уточнила, что среди обвиняемых — вероятные организаторы и работники подпольных табачных фабрик, располагавшихся в городе Тосно Ленинградской области, на Лифляндской улице в Петербурге и в Калязинском районе Тверской области. Складское помещение, куда сгружали контрафакт, размещалось в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти.

При расследовании дела было установлено, что ОПГ состояла из пяти функционально и территориально обособленных структурных подразделений, участники которых за шесть лет с 2017 года изготовили и реализовали не менее 115 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью более 1,8 млрд рублей.

В ходе производства нелегальной продукции использовались 11 мощных производственных линий, способных только по отдельности производить 5 тыс. табачных изделий в минуту. Уже готовую продукцию упаковывали в пачки с этикетками известных брендов, маркировали поддельными акцизными марками, после чего отправляли на реализацию в Московскую, Ярославскую и Владимирскую области, а также в Москву, Красноярский и Хабаровский края. В результате нелегального использования товарных знаков их правообладатели понесли ущерб на сумму более 47 млн рублей, уточнили в полицейском следствии.

В ходе расследования дела было проведено в общей сложности свыше 40 обысков, в ходе которых изъято более 2 млн пачек поддельных сигарет, а также 100 тонн расходных материалов, 550 тыс. евро и финансово-хозяйственная документация, в том числе внешнеэкономические договоры поставок сырья и комплектующих из-за рубежа. В качестве обеспечительной меры на используемые фигурантами банковские счета, где хранятся 33 млн рублей и 526 тыс. долларов США, был наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 6 ст. 171.1, ч. 6 ст. 327.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ, будет направлено в Тосненский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что нелегальный оборот табака в Петербурге и Ленобласти нанес ущерб федеральному бюджету в размере 3 млрд рублей.

Андрей Цедрик