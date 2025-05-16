Президента FIFA покинула Европа

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино угодил в досадную и совершенно необязательную историю со скандальным оттенком. Дело в том, что ряд делегатов проходящего в Парагвае ежегодного Конгресса FIFA, высшего органа мирового футбола, просто не дождались главы организации. Он задержался на Ближнем Востоке, присоединившись к турне президента США Дональда Трампа. В итоге некоторые участники процесса, включая президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александра Чеферина, покинули зал заседаний. Впоследствии UEFA еще и обвинил господина Инфантино в том, что он поставил «личные политические интересы» превыше ответственности перед футболом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино

Фото: Cesar Olmedo / Reuters Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Президент FIFA Джанни Инфантино неожиданно для себя оказался фигурантом довольно неприятного скандала. Дело было в минувший четверг, когда в Парагвае открылся ежегодный Конгресс FIFA. Это высший орган мировой футбольной индустрии. Но не все делегаты, большинство из которых преодолели, чтобы попасть на форум, тысячи километров, увидели главного — собственно президента FIFA Джанни Инфантино. Да, начальство, как известно, никогда не опаздывает, а только задерживается. Но в данном случае протяженность задержки оказалась настолько солидной, что история обернулась неприятностями для самого руководителя.

Джанни Инфантино опоздал к началу работы конгресса на три часа. Потом уже он несколько раз извинился перед делегатами и пояснил, что никак не мог повлиять на ситуацию, поскольку его вылет из одной из стран Персидского залива в столицу Парагвая Асунсьон задержался по независящим от него причинам. В иной ситуации такого объяснения было бы достаточно, чтобы считать инцидент исчерпанным. Но не в этот раз.

Все дело в том, что прибытия главы FIFA не стал дожидаться не кто-нибудь, а президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин. Он покинул зал.

Его примеру последовал ряд руководителей не только европейских национальных ассоциаций, включая главу Ассоциации футбола Англии Дебби Хьюитт, а также и некоторые главы делегаций стран, входящих в другие конфедерации—члены FIFA.

«Бунтовщиков» от демарша не удержало даже то, что господин Инфантино задержался в общем-то не без повода. Он воспользовался моментом в международной политике, в частности, тем, что президент США Дональд Трамп отправился в ближневосточное турне.

Глава FIFA последовал за американским президентом, что дало ему возможность провести ряд важных встреч с представителями Катара — страны—хозяйки чемпионата мира 2022 года, США, которые примут на себя основную нагрузку по проведению первенства в 2026 году (помимо США будут задействованы Мексика и Канада), и Саудовской Аравии, которой отдан чемпионат 2034 года.

Но именно это и стало поводом предъявить Джанни Инфантино обвинение в том, что он ставит политические интересы выше интересов футбола.

В частности, в заявлении UEFA, выдержанном в довольно жестком тоне, отмечается, что Джанни Инфантино поставил личные интересы выше ответственности перед футболом.

В нем также говорится, что изменение графика Конгресса FIFA вызывает «глубокое сожаление», напоминается о том, что «Конгресс FIFA является важнейшим событием в мире футбола».

«Наши гостеприимные хозяева, Парагвай, и наши партнеры из CONMEBOL (Южноамериканская конфедерация футбола) приложили массу усилий, чтобы принять сотни делегатов. Мы им благодарны за это. Но изменение расписания в последний момент ради частных политических интересов обнуляет все усилия,— отмечается в заявлении UEFA.— Мы все должны служить интересам футбола. Начиная от уличного игрока и заканчивая высокопоставленным функционером. Члены совета FIFA, представляющие Европу, считают правильным напомнить, что игра стоит на первом месте».

Александр Петров