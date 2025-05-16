Белгородец пострадал при атаке дрона на автомобиль

Дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта в райцентре Борисовка Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. У него диагностировали баротравму.

Также повреждены две легковушки. На месте работают оперативные службы.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 95 боеприпасов и 76 БПЛА. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова