С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадали 1 711 человек

Как минимум 1 711 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Тамбовская область, где с начала эпидсезона клещи укусили 468 человек, в том числе 148 детей. В лаборатории было доставлено 246 клещей, из них в 24 случаях (80%) выявлен клещевой боррелиоз, а в шести случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (20%).

В Липецкой области на 17 апреля было известно о 411 пострадавших от укусов, 178 из них — дети (43%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 19,6% особей, гранулоцитарного анаплазмоза человека — 6%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9%.

В Воронежской области, по данным на 18 апреля, в учреждения здравоохранения обратилось 252 человека.

В Курской области об укусах сообщили 216 человек, в том числе 106 детей. По данным лабораторного мониторинга в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 58 экземплярах (13% от 439 исследованных), из них в 44 обнаружены боррелии, в 13 — анаплазмы, в одном — эрлихии.

В Белгородской области, по состоянию на 16 апреля, в медучреждения обратилось 193 человека, в том числе 73 ребенка. С 1 марта проведено исследование 74 особей, снятых с людей, 24 из них оказались заражены боррелиями (32%).

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Орловской области, где, по состоянию на 24 апреля, из-за присасывания клещей к медикам обратился 171 человек, из них — 58 детей. Был исследован 301 клещ, и выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза (4,6%), два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,6%).

Двумя неделями ранее сообщалось о 700 пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов