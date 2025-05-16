Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Курской области

В результате детонации взрывоопасного предмета в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области пострадал 57-летний мирный житель. Объект взорвался у него в руках, уточнил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную больницу. Врачи диагностировали у него осколочное ранение правой руки и минно-взрывную травму. Пациенту ампутировали один из пальцев на руке. Он находится под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести.

Накануне ВСУ трижды атаковали курский Рыльск FPV-дронами. В результате ударов никто не пострадал, однако были повреждены кровля и остекление центральной котельной, ограждение спортивной площадки и крыша одного из пунктов выдачи заказов.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова