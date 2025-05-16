В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Дорога домой» в поддержку бездомных животных

На площадке ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге 17 мая пройдет фестиваль «Дорога домой», посвященный поиску новых хозяев для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главными героями фестиваля станут животные фонда «ЗООзащита», которые нуждаются в доме и заботе. На мероприятии можно будет познакомиться с животными и выбрать себе питомца. Вход для посетителей свободный.

С 12:00 до 16:00 на сцене саундпарка выступят ветеринарные врачи и кинологи. Кроме того, пройдут мастер-классы и танцевальные номера с участием животных. На площадке будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести корм, лекарства и пожертвовать их фонду.

Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области выступили против умерщвления бездомных животных. В обращении к председателю комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину свердловские депутаты отметили, что законопроект не решит проблему обеспечения безопасности граждан.

Полина Щуцкая