В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Дорога домой» в поддержку бездомных животных
На площадке ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге 17 мая пройдет фестиваль «Дорога домой», посвященный поиску новых хозяев для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Главными героями фестиваля станут животные фонда «ЗООзащита», которые нуждаются в доме и заботе. На мероприятии можно будет познакомиться с животными и выбрать себе питомца. Вход для посетителей свободный.
С 12:00 до 16:00 на сцене саундпарка выступят ветеринарные врачи и кинологи. Кроме того, пройдут мастер-классы и танцевальные номера с участием животных. На площадке будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести корм, лекарства и пожертвовать их фонду.
Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области выступили против умерщвления бездомных животных. В обращении к председателю комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину свердловские депутаты отметили, что законопроект не решит проблему обеспечения безопасности граждан.