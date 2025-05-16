Россельхознадзор выявил нарушения в курском магазине сети «Маяк»

В магазине торговой сети «Маяк» в Касторенском районе Курской области выявлены нарушения при хранении продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В морозильных камерах и холодильниках магазина отсутствовали термометры, также не велся журнал учета температурного режима. Кроме того, в одном из холодильников хранился полуфабрикат свиной грудки «Премиум» с нарушенной вакуумной упаковкой.

По итогам проверки ИП Валентины Колтуновой, управляющее магазином, привлекли к административной ответственности за нарушение техрегламентов и выписали штраф (ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ, до 30 тыс. руб. для предпринимателей, не имеющих статус юрлица). Также предпринимательнице выдали предписание для устранения нарушений.

В начале мая Россельхознадзор нашел фальсификат в белгородских магазинах сети «Маяк» (управляется ГК «Торгсервис», которая также контролирует работу сети «Светофор»). Сразу несколько наименований молочной и мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламентов.

О проверках в магазинах сети «Светофор» в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов