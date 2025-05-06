Россельхознадзор нашел фальсификат в белгородских магазинах сети «Маяк»

Исследования в белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что несколько наименований молочной и мясной продукции, представленной в белгородских магазинах сети «Маяк», которой управляет ГК «Торгсервис», не отвечают требованиям нормативных технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и др. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о продукции подмосковного ООО «Молочная жизнь», ставропольских ИП Лукьянченко А.С и Зайцева Я.А., ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» и петербургского ООО «Анком».

Пробы были отобраны в апреле этого года. В мясной продукции нашли неуказанные в составе компоненты, в молочной — отклонения по жирно-кислотному составу и растительные жиры.

Россельхознадзор направил письма владельцам и получателям небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции и запросы в адрес управления Роспотребнадзора, УФНС и УФАС Белгородской области. Декларации о соответствии на продукты признаны недействительными.

ГК «Торгсервис» также управляет магазинами сети «Светофор», представленными в Черноземье. В начале года специалисты Роспотребнадзора нашли ряд нарушений в их работе.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь