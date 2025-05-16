Уроженка Ирана может стать новым главой Англиканской церкви

Англиканскую церковь впервые может возглавить женщина, притом родившаяся в Иране. Об этом сообщает The Times. По информации газеты, сразу две букмекерские конторы страны — Ladbrokes и Star Sports — называют преосвященную Гульнар Элеонор Фрэнсис-Дехкани, епископа Челмсфорда, следующим архиепископом Кентерберийским, то есть духовным главой Англиканской церкви и всего Англиканского сообщества в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преосвященная Гульнар Элеонор Фрэнсис-Дехкани, епископ Челмсфорда

Фото: Diocese of Chelmsford Преосвященная Гульнар Элеонор Фрэнсис-Дехкани, епископ Челмсфорда

Фото: Diocese of Chelmsford

Об уходе действующего архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби было объявлено в ноябре прошлого года, после того как его обвинили в бездействии в отношении руководителя нескольких церковных проектов, оказавшегося, как сообщала тогда та же самая The Times, «самым масштабным сексуальным насильником» в истории церкви.

Преосвященная Фрэнсис-Дехкани родилась в Исфахане в 1966 году. После исламской революции ее семья бежала в Великобританию. Кафедру епископа Челмсфордского она занимает с 2021 года.

Не так давно она выступила с громкой критикой премьер-министра сэра Кира Стармера, посетовавшего на то, что Британия становится «островом чужаков». «В церквях и разных общинах, членом которых я являюсь, мы не "остров чужаков". Мигранты не чужаки. Они друзья, которые во всей полноте участвуют и в полной мере вносят вклад в наши молитвы, в наше служение, в нашу жизнь»,— заметила она.

Газета напоминает, что фавориты букмекеров не всегда в итоге побеждали. Тем не менее в этот раз вероятность избрания женщины духовным главой церкви (официально главой церкви считается правящий монарх) особенно высока. В списке пяти наиболее вероятных фаворитов Ladbrokes — три женщины. В списке восьми фаворитов Star Sports — пять.

Виктор Буй