В Волгодонске сменили подрядчика по ремонту бульвара у сквера «Дружба»

Администрация Волгодонска сменила подрядчика по ремонту бульвара вдоль сквера «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Здесь уточнили, что новый договор заключен с ООО «Регион-Строй».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня на стройке в сквере работают 15 человек и две единицы техники. По информации администрации города, до конца мая число работников увеличится до 25 человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на завершение благоустройства бульвара вдоль сквера «Дружба» в Волгодонске выделено более 110 млн руб. На эти средств планируется обновить фонтан, положить новый асфальт, заменить плитку, установить новые фонари и скамейки, высадить более 200 растений. Эти работы новый подрядчик должен выполнить к ноябрю 2025 года.

Наталья Белоштейн