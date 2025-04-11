На Дону на благоустройство общественных зон дополнительно направлено 540 млн рублей

В Ростовской области на благоустройство общественных территорий дополнительно направлено 540 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, более 110 млн руб. выделено на завершение благоустройства бульвара вдоль сквера «Дружба» в Волгодонске. За счет этих средств будет обновлен фонтан, также подрядчик уложит новый асфальт, заменит плитку, установит новые фонари и скамейки, высадит более 200 растений. Работы планируют завершить в ноябре.

Еще часть средств пойдет на завершение благоустройства общественных территории в селе Займо-Обрыв Азовского района, хуторе Савдя Заветинского района, поселке Двуречье Кагальницкого района, станице Советской и поселке Тарасовском, а также на реализацию проектов в хуторе Малотокмацком Миллеровского района, в поселке Матвеев-Курган, селах Приморка Неклиновского района и Золотаревка Семикаракорского района.

Также в этом году власти намерены привести в порядок центральные улицы и площади в Новочеркасске и Красном Сулине, станице Кривянской Октябрьского сельского района, хуторах Мостовом Усть-Донецкого района и Красновка Каменского района.

Кристина Федичкина