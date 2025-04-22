Семь территорий Краснодара предложили для благоустройства в 2026 году

Семь общественных территорий Краснодара вынесены на голосование для благоустройства в 2026 году. Жители города могут выбрать одну из представленных зон в рамках онлайн-голосования, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Как уточнили в пресс-службе мэрии, участие возможно через портал Госуслуг на платформе федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня.

На выбор представлены: сквер Памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской, сквер «Тургеневский» на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна, территория возле Карасунского пруда №4 вместе с городским садом «Карасунский», сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве, парк «Святоникольский» в поселке Индустриальном, сквер Валерия Самойленко в районе улиц Хакурате и Рашпилевской, а также пространство у Карасунского пруда №16 на пересечении улиц Дмитриевская Дамба, Карасунская и Карасунской набережной.

По словам Евгения Наумова, цель проекта остается прежней — дать возможность жителям самостоятельно определить приоритетные объекты для обновления городской инфраструктуры.

В 2024 году по итогам аналогичного голосования были благоустроены сквер Памяти Героев танкистов в поселке Колосистом и сквер имени Гатова.

С момента запуска федерального проекта в 2017 году в Краснодаре привели в порядок 21 общественную территорию и 104 дворовые зоны.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что во всех муниципалитетах региона идет голосование за выбор территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Гречко