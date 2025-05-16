Обвиняемого в убийстве и расчленении тела балезинца арестовали на два месяца

Балезинский райсуд Удмуртии принял решение арестовать на два месяца 34-летнего балезинца, обвиняемого в убийстве знакомой и расчленении ее тела, части которого выкинули в мусорный бак, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. На заседании обвиняемый не возражал против избираемой меры пресечения. Ему вменяют убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что в марте во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого знакомая оскорбляла хозяина дома в поселке Балезино и угрожала ему ножом. В результате ссоры обвиняемый задушил ее поясом от халата и вынес тело на балкон. По версии следствия, после убийства фигурант рачленил тело и выбросил его части в мусорный бак. Останки были обнаружены в мусорно-сортировочном комплексе Глазова и частично в доме обвиняемого. Подозреваемого задержали 15 мая.