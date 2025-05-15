Жителя Балезино задержали по делу об убийстве и расчленении знакомой

В Балезино задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» после обнаружения частей человеческого тела в мусорно-сортировочном комплексе Глазова.

Следствие считает, что 14 марта подозреваемый и его 44-летняя знакомая распивали спиртные напитки. В ходе конфликта мужчина задушил женщину, затем расчленил ее тело и перенес на балкон. В МВД добавили, что тело убитой лежало на балконе около двух месяцев.

В рамках расследования провели допросы, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Подозреваемого задержали, ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.