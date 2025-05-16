В Ростовской области может вырасти количество нелегальных такси

Начиная с 2026 года в Ростовской области может произойти наплыв нелегальных такси, сообщило издание Rostovgazeta со ссылкой на мнение экономиста Леонида Стрельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперт считает, что наплыву нелегалов могут способствовать новые требования к автомобилям такси в России, вступающие в силу в следующем году — возить пассажиров можно будет на автомобилях, выпущенных в России или произведенных на заводах в рамках специнвестконтракта.

Господин Стрельников отмечает, что водители, работающие на иномарках, в этих условиях не смогут найти средств на покупку отечественного автомобиля и продолжат таксовать нелегально. А это может негативно сказаться на легализации рынка такси.

Также в следующем году могут вырасти цены на проезд в такси из-за износа транспорта и необходимости покупки новых машин, а частные извозчики могут перейти в премиум-сегмент, отметил экономист.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону, как и в других регионах РФ, планируют принять во втором чтении законопроект об обязательном использовании в такси отечественных автомобилей. Введение таких норм способно спровоцировать сокращение численности водителей в отрасли до 51%, спрогнозировали эксперты Аналитического центра при правительстве России.

Наталья Белоштейн