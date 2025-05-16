СвЖД подготовила парк пожарных поездов к летнему сезону

В преддверии летнего сезона Свердловская железная дорога (СвЖД) подготовила парк специализированных поездов для оперативного реагирования на природные пожары, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

На ключевых станциях магистрали расположены 21 пожарный поезд. Восемь поездов размещено в Свердловской области, пять — в Пермском крае, четыре — в Тюменской области, по два — в ХМАО-Югре и ЯНАО. Все пожарные поезда СвЖД входят в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они используются для защиты инфраструктуры железных дорог и помогают регионам и МЧС в тушении пожаров на других объектах.

На летний период в состав спецпоездов включены дополнительные цистерны-водохранилища, пополнен запас огнетушащих веществ и горюче-смазочных материалов. Общая вместимость цистерн одного поезда составляет до 180 т, что позволяет экономить время на поиске источников воды. Поезда оснащены мощными насосными установками и дизель-генераторами для автономной работы.

С начала 2025 года спецсоставы СвЖД уже совершили семь выездов для тушения возгораний вблизи железной дороги и в населенных пунктах.

Напомним, что с 19 апреля на территории Свердловской области запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Полина Щуцкая