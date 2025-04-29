Бывшему замминистра туризма Воронежской области продлили арест в СИЗО

Центральный райсуд Воронежа продлил на месяц меру пресечения бывшему замминистра предпринимательства и туризма региона Александру Кукину, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, он останется под стражей до 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

В конце марта Центральный райсуд Воронежа уже продлевал арест господина Кукина в СИЗО на месяц.

Александр Кукин был задержан 6 февраля. В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи министерством предпринимательства гранта в 10 млн руб. индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину. Средства предполагались для обустройства пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не полностью, но чиновник по договоренности с предпринимателем скрыл этот факт. Это позволило не возвращать средства гранта. Следствие считает, что благодаря этому деньги были похищены.

После ареста Александра Кукина местные предприниматели выразили поддержку, обратившись к руководству Следственного комитета и прокуратуры с просьбой закрыть дело.

Анна Швечикова