Никто не захотел ремонтировать орловскую школу за 115 млн рублей

Не состоялся аукцион на капитальный ремонт Хотынецкой школы имени С. Г. Поматилова в поселке Хотынец Орловской области. На участие в нем не поступило ни одной заявки. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 114,8 млн руб.

Работы требовалось выполнить с даты заключения контракта до 15 декабря 2025 года. Подрядчику предстояло отремонтировать фасад и кровлю здания, отмостку, наружные двери и окна, полы, потолки и стены помещений. Также нужно было обновить сети связи, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, электроснабжения.

Новые торги пока не объявлялись.

В апреле 2024 года контракт на ремонт этой школы получило курское ООО «Бизнесстройпроект» за 119,6 млн руб. В начале 2025-го стало известно, что прокурорская проверка выявила нарушения при ведении работ, после чего полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Также было возбуждено дело о хищении аванса в 35 млн руб., выделенного по этому контракту. О завершении расследования обоих дел не сообщалось.

Алина Морозова