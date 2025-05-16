«Вашингтон» не добавил к рекорду

Украшенный великим снайперским рекордом Александра Овечкина сезон завершился для «Вашингтон Кэпиталс» на довольно печальной ноте. Клуб, финишировавший в регулярном чемпионате выше всех в Восточной конференции, в play-off прошел лишь один раунд. Во втором его в пяти матчах выбил «Каролина Харрикейнс», закончивший серию гостевой победой — 3:1, добытой благодаря голу в концовке россиянина Андрея Свечникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч команд «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Матч команд «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Описывая состояние, в котором он находится после окончания этой серии, тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не особенно удивил, назвав его «ужасным». Можно было и не расшифровывать почему.

Но Карбери на всякий случай расшифровал: «Ужасно, потому что было ощущение, что эта команда способна на что-что особенное, способна дойти до финала, наделать шума…»

Ему, конечно, сочувствовали. Сезон, правда, и так, строго говоря, не пропал впустую благодаря Александру Овечкину, который в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, став фактически официально лучшим хоккейным снайпером всех времен. Но казалось, что у рекорда может быть и соответствующее ему по яркости продолжение, обрывающее серию клубных неудач.

В 2018 году «Вашингтон» завоевал свой единственный Кубок Стэнли. С тех пор ему ни разу не удавалось преодолеть хотя бы один раунд play-off. И чаще всего в том, что он рано сходил с дистанции, не находили ничего странного — ну да, не тянет на претендента на что-то ценное. А в нынешнем сезоне как раз все вдруг изменилось. Расцвел не только Овечкин, в 39 переживший бог знает какую по счету молодость, но и вся команда в целом — убедительная, без откровенных слабостей. «Вашингтон» в Восточной конференции финишировал первым, а перед play-off, оценивая его шансы, далеко-далеко вперед заглядывал не только Карбери, но и многие эксперты. Вашингтонский потенциал представлялся серьезным.

Однако прорыва не вышло. Вышло пройти лишь на раунд больше, чем обычно. В стартовом «Вашингтон» в пяти матчах расправился с «Монреаль Канадиенс», в следующем в тех же пяти с ним расправилась «Каролина», о которой ESPN Research привел довольно любопытный факт. Вроде бы ничего примечательного в этом клубе нет. Во всяком случае, никакими по-настоящему заметными достижениями в последнее время и не пахнет: до решающей серии с нулевых «Каролина» не добиралась. Но на самом деле если брать отрезок, в течение которого ее тренирует Род Бриндамор, с 2019 года, то в эти шесть лет больше кубковых серий, чем его команда,— 11 — выиграл лишь «Тампа-Бей Лайтнинг», дважды взявший Кубок Стэнли.

У «Каролины» таких победных серий уже десять. То есть очень стабильный кубковый боец, который оказался не по зубам «Вашингтону» и Овечкину, ограничившемуся в серии одним-единственным голом.

Хотя вспоминать о ней вашингтонцы наверняка будут с особенной болью именно из-за того, что счет противостояния, намекающий на солидное преимущество «Каролины», в действительности его стилистике не соответствовал. Для «Вашингтона» это было скорее противостояние упущенных возможностей и мелочей. По сути, в каждом проигранном матче вашингтонцы могли выкрутиться, но не складывалось. Все время что-то мешало.

В пятой встрече помешал прежде всего тонус российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова, который в play-off поразительно горяч. До конца основного времени оставалось две минуты, счет был 1:1, овертайм выглядел неминуемым, а очередной наскок гостей — не слишком опасным. Бросал-то Свечников чуть ли не от бокового борта, с угла, близкого к нулевому. Но вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон умудрился пропустить. Свечников записал в актив восьмой гол в play-off (в снайперской гонке россиянина вчера опережал с девятью голами лишь Микко Рантанен из «Даллас Старс»), а «Вашингтон» с Овечкиным, бурлившие кубковыми амбициями, пропустили еще и в пустые ворота и оказались выкинуты из розыгрыша.

Алексей Доспехов