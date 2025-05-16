Сирийские власти нашли замену России в порту Тартус

Сирийские власти подписали меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World для инвестиций в порт Тартус на сумму $800 млн. Об этом сообщило управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии. Ранее новые сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом.

«Главное управление наземных погранпереходов и морских портов подписало меморандум о взаимопонимании с компанией DP World на сумму $800 млн США»,— говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Договоренности сторон подразумевают комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, сообщает «РИА Новости». Сирийская погранслужба и DP World также договорились сотрудничать в вопросах создания промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде «стратегически важных» районов Сирии.

22 января новые сирийские власти расторгли соглашение с Россией по порту Тартус. В МИД РФ расторжение фактическими властями Сирии соглашения с Россией об управлении гражданской частью порта в Тартусе назвали «чисто техническим».

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище.

Подробнее о развитии ситуации в Сирии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая