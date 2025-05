«Громыка», «Полонез Огинского» и «Правила Филиппа»

В Челябинске на ближайшей неделе пройдут концерты симфонических оркестров с исполнением композиций System of a Down, Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, певицы Адель и группы The Beatles в окружении свечей, а также выступления групп «Громыка» и «Воля и разум». В театрах и музеях состоятся спектакли «Русский огонек», «Полонез Огинского» и опера «Набукко». На выставках покажут фотоснимки ночных пейзажей Урала, а в кино — фильмы «Правила Филиппа», «Соловей против Муромца» и «Кто вызывал аниматора?».

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 17 мая пройдет концерт «Дебюсси при свечах». Зрители смогут услышать известные композиции Клода Дебюсси «Шаги на снегу», «Паруса», Бергамасскую сюиту, два романса на стихи Поля Бурже, «Менестрели», «Девушка с волосами цвета льна», «Кукольный кэк-уок», а также произведения Мориса Равеля и Камиля Сен-Санса. Стоимость билета — от 1 тыс. до 1,4 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 18 мая выступит оркестр Cagmo. На концерте прозвучат симфонические аранжировки хитов культовой метал-группы System of a Down. Выступление пройдет в окружении сотен свечей. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 4,8 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 22 мая выступит метал-группа «Воля и разум». Коллектив основан в 2023 году бывшими участниками российской хэви-метал-группы «Мастер» Андреем Большаковым, Алексеем Страйком и Михаилом Серышевым. Они исполнят песни из трех альбомов. Стоимость билета — 1,3 тыс. руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 23 мая состоится концерт оркестра Muse. В программу выступления вошли музыкальные произведения композиторов Антонио Вивальди и Людвига ван Бетховена, певицы Адель и группы The Beatles. Концерт также пройдет в окружении 3 тыс. свечей. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 3,2 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 23 мая выступит группа «Громыка». Она образована в 2014 году участниками групп «Револьвер» и Supermotozoids. Группа определяет свой стиль как «тяжелый психоделический твист». На концерты музыканты надевают строгие костюмы и рисуют «брежневские» брови. На каждом выступлении также присутствует портрет советского политического деятеля Андрея Громыко. Группа отправляется в тур в честь своего десятилетия. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. руб. 12+

Спектакли

В Молодежном театре 17 и 18 мая покажут премьеру спектакля-концерта «Мы несем любовь в себе». Гости мероприятия смогут услышать в современной обработке русские народные песни, известные музыкальные произведения Микаэла Таривердиева и других композиторов ХХ века. Стоимость билета — 1 тыс. руб. 12+

В Каслинском зале исторического музея Южного Урала 17 мая в рамках «Ночи музеев» состоится моноспектакль «Русский огонек» по стихотворениям Николая Рубцова. Его произведения посвящены родине и дому, поиску духовных корней и национальной идентичности. Стоимость билета — 300 руб. 16+

В челябинском театре кукол 17 и 18 мая покажут спектакль «Полонез Огинского» по мотивам одноименной вести писателя Константина Губаревича. Мальчик-сирота Василек отвлекает немцев игрой на скрипке, пока партизаны минируют железнодорожный мост. Это история о том, как смелый ребенок проходит путь от начала войны до победы с мелодией в душе. Стоимость билета — 600 руб.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 22 мая представят оперу «Набукко». На сцене выступят артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Опера «Набукко» основана на событиях, описанных в Библии. Поклонник ассирийского идола Ваала провозглашает себя Богом и в наказание лишается рассудка. Прийти к новой вере и искупить вину ему помогает дочь Фенене. Однако в опере в центре повествования находится вторая дочь Набукко — Абигайл, которая отвергает отца и захватывает власть. Стоимость билета — от 150 руб. до 6 тыс. руб. 12+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 17 мая в рамках «Ночи музеев» откроется выставка «Симфония ночи». На ней представлены снимки фотографа из Сатки Дениса Шакирова. Посетители экспозиции смогут увидеть завораживающие ночные пейзажи Урала, горные вершины, озера, Млечный Путь и звезды. Выставка будет работать до 15 июня 2025 года.

Кино

В кинотеатрах Челябинска 22 мая начнут показывать фильм «Правила Филиппа». Главный герой Филипп с синдромом Дауна мечтает стать бариста. Когда его мама на работе, он любит убегать в ближайшую кофейню и смотреть, как готовится кофе. Филиппу непросто осуществить мечту. Мать считает сына недееспособным. Из-за работы она нанимает уже взрослому сыну сиделку, которая видит в нем здорового и интересного человека. Главные роли сыграли Григорий Данишевский, Юлия Яблонская и Елена Ербакова. 12+

В челябинских кинотеатрах 22 мая выйдет в прокат фильм «Соловей против Муромца». По сюжету Соловей-Разбойник переписал историю и присвоил себе все подвиги богатыря Ильи Муромца. Дожив до наших дней с помощью элексира бессмертия, он хочет оживить бога Велеса. Семья профессора Киселева находит Муромца во льдах подводной пещеры. С помощью стального сердца он возвращается в наш мир. Теперь главным героям Максиму и Егору необходимо остановить Соловья-Разбойника и вернуть имя Ильи Муромца в поединках воинов-роботов. Главные роли сыграли Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин. 6+

В кинотеатрах Челябинска 22 мая также начнут показывать фильм «Кто вызывал аниматора?». Аниматор Лука мечтает стать актером, но все его пробы заканчиваются неудачно. Богатый предприниматель Алексей Молчанов, который из-за рабочих встреч не успевает видеться с семьей, в день рождения узнает о своем смертельном диагнозе. Жизни героев кардинально меняются после их судьбоносной встречи. Главные роли сыграли Сергей Агафонов и Борис Мягков. 16+

