Чистая прибыль «Вымпелкома» по МСФО выросла в 2,7 раза в первом квартале

Чистая прибыль «Вымпелкома» (бренд «Билайн») по МСФО составила 10,7 млрд руб. в первом квартале 2025 года. Это в 2,7 раза больше (173%) показателя 2024 года. Выручка компании от операционной деятельности достигла 77,5 млрд руб. (+2,8%). Показатель EBITDA вырос на 4% — до 33,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Одновременно с этим на 66,8% увеличились затраты «Вымпелкома», составив 19,1 млрд руб. за отчетный период. «Такая динамика связана с ускорением капиталовложений в телекоммуникационную инфраструктуру, а также различием в графике реализации инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— пояснили в компании (цитата по «РИА Новости»).

«Вымпелком» — один из ведущих сотовых операторов в России. В октябре 2023 года нидерландский холдинг Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджеру без права обратного выкупа. Компания сохранила право использовать название и марку «Билайн».

О развитии бизнеса «Вымпелкома» — в материале «Ъ» «Сим-карты настроились на раздвоение».